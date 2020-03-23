Более 120 тыс. человек позвонили на «горячую линию» департамента здравоохранения города Москвы с вопросами о коронавирусе. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На данный момент у нас есть анкеты более 45 тыс. человек, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. <…> Мы настоятельно просим москвичей делать это, потому что так мы сможем оперативно связаться с человеком из группы риска в случае необходимости. Всего на специальную «горячую линию» по разным вопросам обратились уже более 120 тыс. человек», — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что 20 тыс. обратившихся человек оставили заявки на получение больничных листов, пишет «Газета.ру».

16 марта в связи с распространением коронавируса власти Москвы запретили все массовые мероприятия численностью более 50 человек, а с 21 марта школы и колледжи Москвы закрыты на карантин.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Он заявил, что больничные листы будут выдавать всем находящимся на карантине из-за инфекции, даже здоровым людям.

В тот же день стало известно, что в столице появятся «горячие» телефонные линии», куда смогут обращаться за больничными листами граждане, приехавшие из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря.

По данным международного статистического агентства Worldometers на 23 марта, число заразившихся инфекцией в 192 странах мира составило свыше 338 тыс. человек, погибших — более 14 тыс., а выздоровели — более 99 тыс. пациентов.

На вечер воскресенья, 22 марта, в Москве выявлен 191 случай заражения COVID-19. Общее число зараженных в России возросло до 367.