Более 12 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции было составлено в Москве в период с 11 по 16 апреля. Общая сумма штрафов со ставила 50 млн рублей. Об этом сообщил министр столичного правительства, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчинков в четверг, 16 апреля.

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, с начала своего распространения в декабре прошлого года в китайском Ухане, охватил уже более 200 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 16 апреля, в России зарегистрировано 27 983 случая заражения коронавирусом. С начала эпидемии зафиксировано 232 летальных исхода, 2304 человека выздоровели.

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