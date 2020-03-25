Свыше 112 тыс. человек находятся под медицинским наблюдением в России из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 25 марта, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из указанных стран, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 172 254 человека, по состоянию на 24.03.2020 под контролем остаются 112 074 человека», — говорится в заявлении.

По состоянию на вторник, 24 марта, проведено более 192 тыс. лабораторных исследования на наличие нового коронавируса.

В целях организации и проведения противоэпидемических мер Роспотребнадзором суммарно издано более 200 нормативных, методических и рекомендательных документов.

24 марта в Роспотребнадзоре рассказали о производстве тестов на коронавирус. Оказалось, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» производит 500 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса в неделю. Кроме того, создан запас в 700 тыс. таких тестов.

23 марта заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Николай Брико заявил, что в России нет взрывной динамики заражения коронавирусом. Он отметил, что масштабного распространения инфекции в стране удалось избежать благодаря мерам, которые приняло правительство.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 421 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,8 тыс. человек. В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом.

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