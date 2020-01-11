Более 11 тыс. человек в Крыму в 2019 году подали заявки на получение российского гражданства, сообщает в субботу, 11 января, пресс-служба регионального управления МВД.

«Так, за 12 месяцев прошлого года принято 11 247 заявлений о приеме в гражданство РФ. По ним вынесено 8872 положительных решений», — сказано в заявлении.

Уточняется, что за 2019 год была отклонена только одна заявка, остальные находятся на рассмотрении.

Ведомство подчеркнуло, что гражданам постоянно разъясняется информация относительно процедуры получения гражданства РФ, как на личных приемах граждан, так и «посредством СМИ и сети интернет».

1 мая 2019 года президент России Владимир Путин ввел упрощенный порядок получения гражданства для украинцев, родившихся и постоянно проживавших на территории Крыма и выехавших за пределы полуострова до 18 марта 2014 года.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ.