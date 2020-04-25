Еще 105 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в вахтовом поселке Белокаменка Мурманской области, всего в регионе заражен 961 человек, сообщил оперштаб.

Отмечается, что общее число инфицированных в Белокаменке достигло 791.

На втором месте по числу заболевших – Кировско-Апатитская агломерация, там 100 зараженных, у 24 человек коронавирус выявлен в Мурманске, единичные случаи заболевания есть почти во всех муниципалитетах региона, передает ТАСС.

Всего в Мурманской области 71 пациент выздоровел и выписан из больницы, 886 человек находятся на лечении с CoViD-19, человека человека скончались.

По данным оперштаба на 25 апреля, в России зафиксировано 74 588 случаев коронавирусной инфекции. 6250 человек выздоровели, 681 пациент скончался.

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