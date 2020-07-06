Число случаев заражения коронавирусом нового типа среди коренных жителей эквадорской Амазонии превысило 1,2 тысячи, сообщает Конфедерация коренных народов Эквадора в Twitter.

По данным конфедерации, к настоящему времени было зафиксировано 1276 случаев заражения COVID-19 среди представителей коренных народов эквадорской Амазонии, 37 человек скончались. Было зарегистрировано 622 случая подозрения на коронавирус, 116 человек выздоровели. Всего было проведено 2734 теста.

Больше всего случаев заражения коронавирусом нового типа наблюдается у представителей народа кечуа (699) и ваорани (297).