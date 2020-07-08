Боли в районе пупка могут свидетельствовать о различных опасных состояниях, например, об образовании дивертикул. Это своеобразные выпирающие кармашки в конце тонкого кишечника.

живот

Как пояснила в Instagram врач-онколог и проктолог Елена Смирнова, еда может попадать в этот кармашек во время естественного продвижения. Это не только препятствует перевариванию пищи, но и вызывает ее гниение. Дивертикул опасен, поскольку может спровоцировать кровотечение, кишечную непроходимость и даже прободение. В некоторых случаях он приводит к развитию рака.

— Лечение только хирургическое. Карман иссекают, кишечник ушивают, — отметила Смирнова.

Главную роль в распространении дивертикулита играет уменьшение количества растительной пищи в рационе и преобладание мяса и мучных блюд, что приводит к запорам. Также развитию дивертикулов способствуют: ожирение, метеоризм, перенесенные кишечные инфекции, длительный прием слабительных лекарств.

Еще боли в области пупка могут быть при аппендиците. Если боль настигла внезапно, болит чуть выше пупка, вокруг пупка, под ложечкой, можно предположить, что это аппендицит. Как правило, такие боли со временем становятся интенсивнее, их локализация переходит на правую сторону тела.

Энтерит, или воспаление тонкой кишки, а также гастроэнтерит являются частыми причинами появления болей в области пупка. Помимо боли при энтерите может возникать тошнота, рвота, нарушения стула, урчание, вздутие.

У женщин такая боль может быть признаком воспаления яичников.

Иногда причина боли в области пупка очень прозаична – слишком тесная одежда или ремень с металлической пряжкой давит на живот, что вызывает болевые ощущения.