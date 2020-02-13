Двукратному чемпиону России по боксу Георгию Кушиташвили предъявили обвинения в нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщил его адвокат Александр Дегтерев.

«В настоящий момент обвинение предъявлено по двум статьям УК РФ: 318 и 228, статус Георгия уже — обвиняемый по делу», — цитирует заявление защитника ТАСС.

Кушиташвили и боксера Овика Оганнисяна задержали ночью 1 февраля на Фрунзенской набережной в Москве. Сотрудники Росгвардии заподозрили, что у Кушиташвили при себе запрещенные вещества. Во время задержания боксер оказал активное сопротивление и сломал одному из сотрудников правоохранительных органов нос, передает телеканал «Звезда».

3 февраля суд принял решение об аресте боксера на два месяца. 14 февраля Второй Западный окружной суд рассмотрит жалобу на это решение, сообщается на сайте kp.ru.

Кушиташвили — двукратный чемпион России по боксу. Также он завоевал бронзу на первенстве страны в 2016 году в весовой категории до 81 кг.