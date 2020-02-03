Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили, арестованный по подозрению в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, помещен в СИЗО «Матросская тишина». Об этом 3 февраля ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Кушиташвили доставлен в следственный изолятор №1 УФСИН по Москве «Матросская тишина», — рассказали агентству.

Ранее в этот день Военный суд постановил заключить Кушиташвили под стражу до 1 апреля. Адвокат спортсмена Александр Дегтерев заявил о намерении обжаловать арест.

По данным РЕН ТВ, Кушиташвили и боксера Овика Оганнисяна задержали ночью 2 февраля в подъезде дома на Фрунзенской набережной в Москве. Патрулировавшие территорию росгвардейцы заметили двоих мужчин, выходивших из такси. Увидев силовиков, те занервничали и поспешили зайти в подъезд, правоохранители последовали за ними.

На одном из этажей Кушиташвили застали за употреблением наркотиков. На требование предъявить документы боксер ударил одного из силовиков в лицо. У спортсмена нашли кокаин массой 0,61 г. Оганнисян проходит по делу в качестве свидетеля.