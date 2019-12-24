СПОРТ

Боксер в 73 года нокаутировал соперника и вошел в Книгу рекордов Гинесса

15:37 24/12/2019

Американский боксер Альберт Хьюз вышел на ринг и отправил соперника в нокаут в 73 года. Спортсмен включен в Книгу рекордов Гинесса как самый пожилой профессиональный боксер, сообщают «Вести».

До этого этого поединка Хьюз не боксировал почти 37 лет. Его соперник – 43-летний Треймен Таунс, не выступал на ринге 12 лет. В итоге, более молодой боксер был отправлен в нокаут уже во втором раунде. Победитель же попал в Книгу рекордов. Ранее самым возрастным боксером считался Стив Уорд, который в июле 2017 года провел бой, когда ему было 60 лет и 337 дней.

В настоящее время в активе Хьюза 22 поединка, в 11-и он выиграл, четыре завершил вничью, а семь проиграл. Таунс же проиграл все свои семь поединков.

Ранее российский боксер Федор Чудинов защитил титул WBA Gold. Поединок с представителем Монако Хассаном Н’Жикамом состоялся во Владикавказе. У обоих спортсменов на счету десятки побед. Однако россиянин оказался сильнее. Вместе с титулом Чудинов завоевал и золотой пояс Всемирной боксерской ассоциации.



