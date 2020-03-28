СПОРТ

Боксер Джошуа самоизолировался после новостей о диагнозе принца Чарльза

01:05 28/03/2020

В среду утром стало известно, что принц Уэльский получил положительный результат теста на коронавирус. У него также были легкие симптомы заболевания, но «в остальном он оставался в добром здравии».

В начале марта, в Вестминстерском аббатстве проходил прием в честь Дня Содружества, на котором присутствовали принц Чарльз, королева Елизавета и ряд гостей. Среди них оказался чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO Энтони Джошуа, пишет The Independent.

Пресс-секретарь британского боксера подтвердил, что спортсмен «в форме и здоров», но остается дома после призыва правительства Великобритании самоизолироваться для профилактики распространения коронавируса.

Официальный представитель боксера заявил, что у Джошуа нет никаких признаков коронавируса, боксер сам решил провести эту неделю в самоизоляции дома.

«Эй-Джей находится дома, следуя указаниям правительства, он в форме и здоров. Он желает всем заболевшим скорейшего выздоровления и благодарит всех медиков на передовой этого вирусного фронта», передал представитель боксера слова Джошуа.

Тридцатилетний Джошуа должен был сразиться с болгарским боксером Кубратом Пулевым 20 июня или, в случае переноса даты боя из-за пандемии, 25 июля.

Британский боксерский контрольный совет запретил все боксерские мероприятия до конца апреля, и, хотя запланированный бой Джошуа на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» выходит за рамки этого периода, промоутер Эдди Херн признал, что нет никакой гарантии того, что бой состоится 20 июня.

View this post on Instagram A pleasure speaking in front of you all at today's Commonwealth Service, thank you for the invite HRM ✨ A post shared by Anthony Joshua (@anthonyjoshua) on Mar 9, 2020 at 11:48am PDT

Ранее о своем карантине рассказал боксер Майк Тайсон – он показал, как поддерживает себя в форме с помощью спарринга с белым пуделем Марсом.



