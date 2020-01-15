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Боксер Беспутин заявил, что не употреблял допинг

14:53 15/01/2020

Российский боксер Александр Беспутин заявил, что не употреблял запрещенные вещества, сообщает ТАСС

«Сейчас в данной ситуации разбираются адвокаты. Мы в себе уверены, я ничего не употреблял. Я сам не могу понять, откуда это и что, немного в шоке. Но моя совесть чиста», – сказал Беспутин.

Ранее 28-летний россиянин, являющийся чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе, провалил допинг-тест.

Напомним, 1 декабря 2019 года Беспутин завоевал чемпионский пояс, выиграв у соотечественника Раджаба Бутаева по очкам единогласным решением судей. Всего на счету Беспутина 14 побед и ни одного поражения.



