Российский боксер Александр Поветкин, который в минувшие выходные победил британца Диллиана Уайта и стал временным чемпионом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBС), может сразиться с бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе украинцем Александром Усиком.

Согласно подписанному контракту Поветкин, должен провести реванш с Уайтом. Однако ему могут подобрать и другого соперника.

«Мы рассматриваем любые варианты, но по контракту у нас есть реванш с Уайтом, — заявил ТАСС глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский. — Его мы обсуждаем на данный момент, но если это будет другой бой, то теоретически это, возможно, будет и Усик. Это был бы очень интересный бой двух олимпийских чемпионов, боксеров с отличной школой. Саша хочет боксировать с лучшими, Усик и есть один из лучших».

По данным СМИ, Поветкин и Усик могут провести бой за звание обязательного претендента на пояс в тяжелом весе по линии WBC. Обладателем чемпионского пояса там является британец Тайсон Фьюри, а первые две строчки в рейтинге организации занимают экс-чемпион мира американец Деонтей Уайлдер и Усик.

«Этому бою может мешать только тот момент, что Поветкин и Усик очень хорошо общаются и относятся друг к другу, и не хотелось бы, чтобы они выясняли отношения в ринге. С другой стороны, если такой бой будет, то это будет хорошее спортивное зрелище с участием уважающих друг друга боксеров», — добавил промоутер.

В прошлом году Поветкин выразил солидарность с решением Усика, который отказался проводить поединок против россиянина Андрея Федосова, чтобы противостояние не переходило в политическую плоскость.

На счету 40-летнего Поветкина 36 побед (в том числе 25 нокаутом), два поражения и одна ничья в профессиональном боксе. У 33-летнего Усика 17 побед (в том числе 13 нокаутом) в 17 боях.