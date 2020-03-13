Паниковать и отказываться от походов в театры из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 россиянам не следует, считает врач-кардиохирург, академик РАН и участник Клуба друзей МХАТ им. М. Горького Лео Бокерия. Об этом сообщается на сайте театра в пятницу, 13 марта.

«Я призываю всех не поддаваться панике и не отменять запланированные и спонтанные походы в театр! Если соблюдать самые элементарные меры гигиены, как например почаще мыть руки, полоскать горло и умываться, никакая зараза не возьмет!» — отметил Бокерия.

По его словам, в МХАТ им. М. Горького следят за тем, чтобы сотрудники носили медицинские маски, а предметы, к которым в течение дня прикасается много людей, дезинфицируют.

В России за последние сутки число инфицированных коронавирусом достигло 45. В Москве о самоизоляции из-за коронавируса заявили более 13 тыс. человек.

10 марта мэр Москвы Серегей Собянин распорядился приостановить проведение любых мероприятий, в которых могут участвовать более 5 тыс. человек. За пять дней до этого, 5 марта, он подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Уханье. Инфекция быстро распространилась на другие страны. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.