Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Оля Бузова и блогер Давид Манукян не скрывают своих сильных чувств друг к другу. Влюбленные уже набивали парные татуировки знака бесконечности на запястьях, посвящали друг другу песни и вовсю намекали о предстоящей свадьбе и создании полноценной семьи с детьми.



Недавно же Дава поразил своих фанатов откровенным заявлением. Так, парень признался, что мечтает сняться в порнофильме, эротическом ролике либо в рекламе контрацептивов. По мнению Манукяна, ничего странного тут нет – ему просто нравится жанр откровенных видео.



Но вот как отреагирует на такие слова Оля, ведь вряд ли какая-то девушка обрадуется таким заявлениям своего возлюбленного? Пока ведущая телетсройки не отреагировала на признания Давида и не дала никаких комментариев для публики, которая тщательно следит за ее отношениями.