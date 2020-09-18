Актриса Елизавета Боярская в Instagram попросила актеров и режиссеров оказать финансовую помощь звезде фильма «Место встречи изменить нельзя» и сериала «Убойная сила» Евгению Леонову-Гладышеву.

Сейчас Леонов-Гладышев проходит реабилитацию после тяжелой черепно-мозговой травмы и комы. Каждый курс стоит 250 тыс. руб.

«Позади несколько реабилитационных курсов. Евгений Борисович находится в положительной динамике и каждый курс — это большой шаг вперед», — написала Боярская, добавив, что курсы нужно проходить три раза в год.

В 2018 году народный артист России Евгений Леонов-Гладышев неудачно упал, получил черепно-мозговую травму и впал в кому. Он смог выйти из комы, но остался инвалидом.