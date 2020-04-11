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Богослужения в столичных и подмосковных храмах Русская православная церковь будут проводить без прихожан в соответствии с требованием санитарных властей города. Об этом говорится в письме первого викария патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополита Воскресенского Дионисия к духовенству Москвы и Московской области, опубликованном на официальном сайте РПЦ.

Ограничение будет действовать с 13 по 19 апреля.

«Исполнить вышеуказанное предписание главного государственного санитарного врача по городу Москве и в установленные им сроки совершать богослужения только при участии клира храма, а также сотрудников и волонтеров, присутствие которых необходимо», — указано в письме.

Ранее стало известно о том, что РПЦ в связи с ситуацией с коронавирусом нового типа COVID-19 готова закрыть храмы для посетителей, в случае если этого потребуют местные власти.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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