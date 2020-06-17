Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с послом Палестины в Москве Абдельхафизом Нофалем палестино-израильское урегулирование, а также развитие российско-палестинских связей и взаимодействие в борьбе с коронавирусом, говорится в сообщении МИД РФ.

Богданов принял Нофаля 17 июня по его просьбе.

«В ходе беседы состоялся углублённый обмен мнениями по проблематике палестино-израильского урегулирования, включая усилия по достижению межпалестинского примирения. Отмечалась необходимость сохранения известной международно-правовой основы БВУ, включая соответствующие резолюции Совета Безопасности и Генассамблеи ООН и Арабскую мирную инициативу», — сообщили в министерстве.

Были также затронуты актуальные аспекты дальнейшего развития традиционно дружественных российско-палестинских связей, включая взаимодействие в борьбе с коронавирусной инфекцией, добавили в ведомстве.