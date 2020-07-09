Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Ирана в России Каземом Джалали перспективы урегулирования палестинской проблемы и поиска решения конфликта в Ливии, говорится в сообщении МИД РФ.

Богданов принял Джалали 9 июля по его просьбе.

«В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня с упором на перспективы урегулирования палестинской проблемы на основе принципов международного права и поиска решения военно-политического конфликта в Ливии в интересах обеспечения единства, территориальной целостности и суверенитета ливийского государства», — сообщили в министерстве.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА – Египет.