Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Египта в Москве Ихабом Насром ситуацию в Сирии, Ливии, а также вопросы, связанные со строительством ГЭС «Возрождение» на Ниле, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

По информации дипведомства, встреча двух дипломатов состоялась по инициативе египетской стороны.

«В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями по ключевым аспектам региональной повестки дня с акцентом на положение в Сирии, Ливии, перспективы палестино-израильского урегулирования. При обсуждении вопросов, связанных со строительством ГЭС «Возрождение» на реке Нил, была подчеркнута безальтернативность решения имеющихся проблем путем переговоров с участием всех заинтересованных сторон при соблюдении норм международного права», — сообщается на сайте российского министерства.

Эфиопия реализует крупномасштабный проект строительства плотины «Ан-Нахда» («Возрождение») на Голубом Ниле с 2012 года. Ее запуск, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению. За время, прошедшее с начала стройки, три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, но разногласия остаются.

По данным местных СМИ, строительство плотины, которая призвана стать «крупнейшим гидроэнергетическим проектом в Африке», завершено более чем на 71%. Полностью строительство планируется завершить в 2023 году. В начале марта глава МИД Эфиопии Геду Андаргачев заявил, что заполнение плотины начнется в июле, и к концу месяца водохранилище должно содержать 4,9 миллиарда кубометров воды, производство электроэнергии начнется в феврале-марте 2021 года.

Ключевой вопрос трехсторонних переговоров по плотине — это сроки, в течение которых будет заполняться водохранилище плотины. Египет предложил заполнять его постепенно в течение 10 лет, учитывая, что для объекта необходимо 74 миллиарда кубометров воды. Эфиопия собирается сделать это всего за три года. В таком случае Египет и Судан только за год недосчитаются 25 миллиардов кубометров воды, что угрожает двум странам засухой и гибелью урожая.