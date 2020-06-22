Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с государственным министром по иностранным делам ОАЭ Анваром Гаргашем ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Телефонный разговор Богданова с Гаргашем состоялся 22 июня по инициативе эмиратской стороны.

«В ходе беседы была подробно обсуждена актуальная ближневосточная и североафриканская проблематика с акцентом на складывающуюся военно-политическую ситуацию в Йемене и Ливии, а также обстановку в зоне Персидского залива», — сообщили в министерстве.