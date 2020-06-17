Санкции США — так называемый закон Цезаря — не повлияют на сотрудничество Москвы и Дамаска, в том числе военное — по борьбе с терроризмом в Сирии, заявил Mpravda.com спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Президент США Дональд Трамп подписал закон, который также стал известен как «Цезарь», в конце 2019 года. Данный закон вступил в силу 1 июня и включает в себя санкции, затрагивающие практически все сферы экономики Сирии. Санкционный список был расширен 17 июня, под рестрикции попали 14 человек, в том числе супруга президента Сирии Башара Асада Асма Асад и его сестра Бушра Асад, а также 21 организация.

«Эти санкции мы считаем абсолютно незаконными и нелегитимными. Они наносят вред сирийскому народу, так как препятствуют нормальному взаимодействию международного сообщества с САР — полноправным членом ООН», — сказал Богданов.

«Будем продолжать оказывать необходимую помощь нашим друзьям — сирийскому народу — в преодолении трудностей, с которыми сталкивается страна, особенно в социально экономическом плане, у нас особые отношения», — отметил замглавы МИД РФ. Он напомнил, что работает межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, «она будет и дальше работать».

«У нас задачи остаются прежними — борьба с терроризмом на сирийской земле, с Исламским государством*, с Джебхат ан-Нусрой*, Хайят Тахрир аш-Шам*, которые, к сожалению, продолжают вести свою преступную деятельность в ряде районов Сирии. Поэтому сотрудничество многоплановое между нашими странами, которое носит традиционный характер, будет продолжаться. И никто помешать нам в этом не может. Те, кто стараются навредить, ставить палки в колеса, ну, это останется на их совести», — сказал Богданов, отвечая на вопрос, повлияют ли санкции США на военное сотрудничество Москвы и Дамаска.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.