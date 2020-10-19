Бывшая участница Богдана Николенко поведала, как ей живется после разрыва с супругом.

Как я справляюсь одна с ребёнком? Не сложно ли это после операции?😏

Девочки, говорю честно- помощников нет, ни мамы, ни няни со вторника нет!

Как я справляюсь — убрали боковую планку из кроватки, хочу купить подставку для Коляски и детский стул низкий (как для парты) для того чтоб кормить Макара. Пока этого нет- поднимаю ребёнка.. а что делать?!

Доктор не разрешал ещё, но если безвыходная ситуация то аккуратно и только в компрессионном белье 😓

Слава богу он не ручной мальчик и я не в диком шоке, нам нормально, усталость небольшая больше из-за того, что я одновременно и работаю (не одно дело и не одно занятие у меня), и с ребёнком, и по дому, и по всем бытовым делам!

Что говорит мама?! А мама не знает… я не хочу ее пока беспокоить, в сторис рассказала почему 😏😔

Но скажу вам точно одно- если вам плохо в отношениях, девочки, БЕГИТЕ!!! Никакая материальная зависимость, никакие страхи и тд вас не должны останавливать!

Будет страшно, будет сложно, но поверьте — весь страх и вся боль забывается и наступает гармония с собой!

На посты время сильно много теперь не будет, поэтому встречаемся каждый день в сторис! Буду транслировать вам все сложности, но и в то же время все прелести такой жизни 🙃

Кто уходил от мужей❓ Есть такие, кто пожалели и сами вернули потом те отношения, в которых страдали ❓