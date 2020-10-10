Богдана Николенко поведала о том, как изменилась её самооценка после пластики груди.

Чувствую себя на миллион 💎

Как же всё таки важно девушке/женщине закрыть все свои заморочки в голове и выстроить свою идеальную картинку себя 😌 вроде ничего особо не поменялось, сделала грудь, без груди при этом не была же совсем, но… сейчас я даже в свитере под горло чувствую себя на все сто 😉🤪🙌🏼

Я стала любить себя ещё больше, для меня открылись новые горизонты из-за того, что ушли зажимы в голове, да и вообще я стала себя по-другому ощущать 😀

Даже со своей прежней грудью до Беременности которая была я себя так не ощущала уверенно! Может оно и к лучшему, что Макар съел Тити 😬 так бы я никогда не сделала ее- не хотелось мне, не печально же было 😀

Вчера у меня была обалденная сьемка «новой меня»- 4 прекрасных образа и все без белья (смотри в сторис бэкстейдж)📸

Посмотрели все 4 образа? А теперь пишите в комментах какой из них понравился вам больше всего?! И на сколько баллов оцениваете его❓

А ещё интересно- кто что хотел бы поменять в себе, девочки❓