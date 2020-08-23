Богдана Кварацхелия рассказала своим подписчикам, почему родные её мужа Дмитрия до сих пор не видели внука.

Почему родные Димы до сих пор не видели внука😱🤫🤭

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Это тот пост, который оказался таким востребованным от вас,- потому что когда я его так и не выставила- мне завалили Директ сообщениями почему?!😡

Начну с его папы😔 У Димы так как и у меня папа всегда рядом, не смотря на то, что физически в 2016 году его не стало 😣

Жаль, что нам не удалось познакомиться, но я уверенна, что он всё видит и знает лучше и больше остальных 🙏🏼

Мама Димы- Светлана Петровна 🤗 Мы с ней в хороших отношениях! С самых первых дней наших отношений с Димой мы общались постоянно по видео-связи, увиделись впервые где-то за неделю до свадьбы- она к нам приехала🙂 сложились тёплые отношения, во всех ситуациях защищает меня, Диму ругает, когда мы ссоримся 😉 всё как и должно быть 😂

После свадьбы мы больше не виделись 😕

Уверенна, что будет вопрос почему?!

Первый момент — работа: Светлана Петровна работает в клинике ЭКО и просто так взять отпуск нереально!

Второй момент- расстояние: из Волгограда в Киев на поезде ехать 2 суток! Это очень утомительно для женщины её возраста!

Самолёт — то же самое — 3 пересадки и добираться около суток😰😱 плюс финансово это очень недёшево, мы все самые обычные семьи!!!

На год Макарчику ей не дали отпуск, должны были дать в мае, мы уже всё распланировали, что я буду в Москве 14 мая на операции (помните же, что мне назначили на этот день), вернёмся из Москвы вместе с мамой Димы, НО… из-за карантина всё обрушилось! Границы закрылись, возможность приехать оборвалась… 😑

Теперь даже боимся планировать, так как самолёты и поезда до сих пор не ходят и не летают в Россию из Украины даже с пересадкой в Минске😠

Что-то получилось много букв🤭 продолжение о родных сестре и брате Димы и наших взаимоотношениях расскажу уже в сторис 🤪

В комментах можете задавать ваши вопросы на тему поста- знаю что они есть 🤗⬇

А так же рассказывайте какие у вас отношения со свекровью❓ Может оно и правда — чем дальше- тем роднее ❓😀