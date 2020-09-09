Богдана Кварацхелия боится, что отъезд мамы плохо скажется на её семье.

Сегодня уезжает мама и мне становится страшно 😱😬

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Я реально понимаю, что все бытовые обязанности лягут на Диму, но помимо этого ещё и полностью весь уход за ребёнком и за мной!

Элементарное- я сейчас даже вставать сама не могу (особенно после ночи), помыть голову сама не могу, куда-то поехать не могу сама- за руль не сяду, а такси так ездят, то все кочки мои будут, выше локтя руки не могу поднимать, даже чашку с верхней полки не достану. И это только то, что касается меня и самое элементарное описала … а ещё же есть Макар…

Так почему же мне страшно?! Мне страшно, что на этом фоне будет много ссор и скандалов из-за того, что Дима к такому раскладу не привык, при том, что на операцию я шла и он знал что его ждёт- мы это обсуждали, но пока всё ещё не дошло до дела… ведь сейчас все делала мама. Мы занимались только делами по работе…

Рассказывайте, кто был в такой ситуации — как в итоге мужья вели себя на деле❓И пожелайте нам удачи 😬🙈