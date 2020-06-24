Богдана Кварацхелия вместе с мужем Дмитрием приобрели недорогой кроссовер Chery Tiggo.

ДАНА НИКОЛЕНКО И ДМИТРИЙ КВАРАЦХЕЛИЯ КУПИЛИ АВТОМОБИЛЬ

Новый автомобиль экс-участников телепроекта ДОМ-2 – недорогой кроссовер Chery Tiggo. Машину ребята купили б/у, но приобретением очень гордятся.

«Я дико рада и дико горжусь тем, что поставленные цели воплощаются в жизнь. И пускай это не X7 или Maserati (пока что), зато заработана упорным трудом и не за 10 лет. Не подарена «хахалем» или родителями, не взята в кредит под залог почки, не украдена и не одолжена», – написала Дана.

Стоимость авто на различных интернет-сервисах варьируется от 200 000 тысяч рублей до полумиллиона. В зависимости от комплектации и состояния.

Автомобиль семья Кварацхелия уже проверила, теперь машину нужно слегка подлатать, чем и займётся глава семьи в ближайшее время.