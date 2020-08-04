Россия впервые заявила о выходе из соглашения о двойном налогообложении. Под удар попал наиболее популярный у российских бизнесменов офшорный рай — Кипр. Этим решением Москва сделала еще один важный шаг в борьбе с трансграничными налоговыми уклонистами. Еще более важно, что возвращенные в Россию деньги получат те россияне, которые нуждаются в них больше всего.

Россия с 3 августа выходит из соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром. Это довольно жесткое решение, но Россия вынуждена была пойти на такой шаг. Кипр отказался внести изменения в этот договор, на которых настаивала Россия. Москва предлагала Никосии повыситьналог на дивиденды и на проценты. Сейчас в этой офшорной зоне действуют льготные налоговые ставки: налог на выплаты дивидендов в пользу резидентов Кипра из России составляет 5% или 10%, а на проценты по займам — и вовсе нулевые.

Тогда как 25 марта этого года Владимир Путин потребовал отменить льготные налоговые ставки для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов и процентов на зарубежные счета. Решить этот вопрос можно лишь двумя способами, указал президент: либо налоговые соглашения с офшорными странами пересматриваются, либо договор разрывается. Третьего не дано. А дополнительные доходы, которые Россия должна получить благодаря этому решению, должны пойти на выплаты семьям с детьми, безработным и временно нетрудоспособным гражданам.

Кипр первым попал под раздачу не случайно. Именно кипрская юрисдикция очень популярна у российских компаний. По оценкам Минфина России, в 2018 году на Кипр было выведено более 1,4 трлн рублей, а в 2019 году — более 1,9 трлн рублей.

Конечно, Кипру был предложен мягкий вариант — изменить соглашение в части увеличения налога от доходов от дивидендов и процентов до 15%. Однако Никосия выставила встречные предложения, которые Москве явно не понравились. В Минфине России пояснили, что кипрские предложения наоборот помогли бы еще больше ресурсов выводить из России без уплаты налогов через кипрскую юрисдикцию.

«Это один из важных шагов России по борьбе с налоговыми уклонистами, но далеко не первый. Это последовательная позиция нашей страны. Первые шаги были сделаны еще в 2014 году, когда были приняты новые правила по деофшоризации, амнистии капитала, по налогообложению контролируемых иностранных компаний (КИКи). Налоговый кодекс с тех пор серьезно наполнился», — говорит доцент департамента налогообложения и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ Виктор Мачехин.

«Однако сейчас открывается новая страница в этой истории. Россия первый раз расторгает соглашение о двойном налогообложении. Такая возможность предусмотрена в самом тексте договора, но происходит это редко. Было мнение, что Россия не сможет решиться на такой шаг. Однако Москва продемонстрировала, что у нас президент не шутит. Россия показала, что готова проводить собственную политику по борьбе с налоговыми уклонистами», — продолжает собеседник.

Такая бескомпромиссная позиция России может помочь ей при аналогичных переговорах с другими странами-офшорами. Пример Кипра поможет им быстрее согласится на предложенный Россией вариант.

«Соглашение о двойном налогообложении — это стандартный документ. Россия заключила подобные договора с 85 странами. Вкупе с национальным законодательством стран оно позволяет избежать двойного налогообложения, но иногда приводит к тому что нет вообще никакого налогообложения. Страны типа Кипра активно используются для размещения компаний, через которые из России вывозят доходы без уплаты налогов», — поясняет Виктор Мачехин.

На самом деле, борьба с трансграничным уклонением от налогов — это общемировой тренд. Ведет ее не только Россия, а все развитые страны.

«Это не только работа по изменению налоговых соглашений, но и работа с национальным законодательством, когда появляются специальные инструменты для борьбы с налоговыми уклонистами. В нашей стране таких инструментов достаточно, и они все время совершенствуются», — говорит Мачехин.

Более того, семь лет назад в Санкт-Петербурге, когда Россия возглавляла большую «двадцатку», был анонсирован довольно серьезный глобальный план по борьбе с налоговыми уклонистами. О выходе из подобных соглашений там не говорилось, но киприоты сами выбрали радикальный путь, не проявив гибкость. Руководитель практики по работе с органами государственной власти компании KPMG в России и СНГ Антон Усов считает, что переговоры с Кипром возобновятся, и Никосия в конечном счете пойдет на уступки. Она согласится внести изменения в соглашения, так как этот вариант для небольшой кипрской экономики будет менее болезненным, чем в случае полного выхода России из соглашения о двойном налогообложении. Минфин Кипра уже заявил, что надеется урегулировать с Россией вопрос о соглашении и рассчитывает на продолжение переговоров.

Однако понятно, что компромисс невозможен без роста налогов на дивиденды и проценты по займам для компаний, зарегистрированных в кипрской юрисдикции.

«За счет того, что кипрская схема не будет работать, российский бюджет должен пополниться дополнительными налоговыми доходами. Кто-то из физических лиц и организаций заплатит больше налогов России. Однако есть риск, что место Кипра может занять другая страна с такими же налоговыми соглашениями», — говорит Мачехин.

У России уже имеются претензии к Мальте и Люксембургу. Поэтому Москвы потребуется унифицировать правила игры для всех трансграничных территорий.

В конечном счете от пересмотра подобных соглашений выиграют простые граждане. Потому что все эти дополнительные доходы, которые получает бюджеты разных уровней, по указу президента направят на выплаты семьям с детьми, безработным и временно нетрудоспособным лицам.

«Сейчас все страны нацелены на повышение собираемости и увеличение налоговой базы. Потому что необходимо выполнять социальные обязательства», — говорит Усов.

Такими налоговыми гаванями как Кипр пользуется, на самом деле, всего 1% самых богатых людей в стране. И это самое что ни на есть справедливое решение заставить их с помощью увеличения налогов инвестировать в будущее России, считает проректор и директор Института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова.

«Для богатых людей у нас, на самом деле, действует не прогрессивная, а регрессивная шкала налогообложение с учетом всех имеющихся льготных сюжетов. Налоговыми гаванями пользуется 1% самых богатых людей в стране. Я уже 15 лет поднимаю вопрос о более высоких налогах для этого процента. И этот момент наступил», — говорит Овчарова.

Единственное, добавляет она, следует проследить, чтобы эти налоговые поступления пошли на социальную поддержку людей с невысокими доходами. «России надо тратить эти средства на семьи с детьми. Других драйверов для экономического роста кроме как инвестиций в человеческий капитал у нас нет. Поэтому нам нужны драйверы умного экономического развития, а это инвестиции в детей, образование и здравоохранение», — говорит Овчарова.

По ее словам, в России порядка 40% детей в возрасте от 7 до 16 лет — из бедных семей, но сегодня они не получают серьезной поддержки.

«Хотя страны с таким же уровнем развития как у нас, как правило, имеют универсальное пособие для бедных семей», — говорит она.

Потратить деньги богатых на семьи с детьми с низкими доходами — это самое что ни на есть справедливое решение, уверена собеседник.