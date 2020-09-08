Россия и Кипр обновят соглашение об избежании двойного налогообложения. Ставка налога на капитал будет повышена с 2-5% до 15%. Аналогичные условия будут предложены и другим офшорам, в которые крупный бизнес выводит свои дивиденды. Эксперты предупреждают о снижении инвестиций из-за рубежа в российскую экономику.

Во вторник, 8 сентября, глава МИД РФ Сергей Лавров отправится на Кипр: планируется подписание нового протокола об избежании двойного налогообложения. Подписывать документ от имени РФ будет замглавы Минфина Алексей Сазанов, уточнили «Газете.Ru» в ведомстве.

Главное изменение — повышение до 15% ставки налога на дивиденды и проценты по кредитам. Дело в том, что 15% — это стандартная налоговая ставка с дивидендов, полученных в России. Но ее можно снизить по соглашению об избежании двойного налогообложения до 2-5%, если доход выводится за рубеж.

Ставка на проценты по займам вообще может быть снижена до 0%.

Неудивительно, что инвесторы активно пользуются этим правом, хотя Кипр и ставит им условие об увеличении уставного капитала дочерней компании, зарегистрированной на острове. Эти деньги «работают» на экономику страны.

Кроме того, регистрировать бизнес на Кипре и в других офшорных юрисдикциях российский бизнес, как неоднократно отмечали эксперты, вынужден потому, что больше доверяет европейской системе правосудия.

И начнем с Кипра

Пересмотр соглашения с Кипром начался в марте этого года, когда президент Владимир Путин поручил Минфину отменить льготные налоговые ставки для российских инвесторов, которые «выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета».

Путин отметил, что доходы, уходящие в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом: сейчас две трети средств облагаются ставкой в 2%, в то время как большинство граждан платят подоходный налог в размере 13%.

В период с 2018 по 2019 год на Кипр было выведено порядка 3,3 трлн рублей, подсчитывал ранее Минфин РФ. При этом вся кипрская экономика — это около 1,8 трлн рублей.

Власти Кипра как только могли отказывались пересматривать соглашение о двойном налогообложении. Российская сторона пригрозила даже разрывом налогового соглашения. В результате разрыва пострадал бы и Кипр, и российские компании, и физлица.

Тем не менее кипрским партнерам было заявлено так: если они не соглашаются на рост ставок, Россия выйдет из соглашения в одностороннем порядке. «И начнем мы с тех стран, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения», — отметил Путин.

В итоге консенсус был все-таки достигнут. Это произошло во время переговоров в Москве 10 августа. Об этом в Twitter сообщил министр финансов Кипра Константинос Петридис.

Все пойдет по протоколу

Ратификация нового протокола должна пройти в текущем году. Как ожидается, документ вступит в силу с 1 января 2021 года. Как ранее сообщал в эфире «Россия-24» заместитель главы Минфина Алексей Сазанов, российский бюджет будет получать ежегодно от роста налога на дивиденды 130-150 млрд руб.

Дополнительный доход Путин поручил направить на выплаты льготникам: семьям с детьми, безработным и временно нетрудоспособным.

Соглашения об избежании двойного налогообложения Россия заключила с 84 странами. Следующие страны, с которыми предстоит переподписать налоговый протокол, — Мальта, Люксембург, Нидерланды — будут поставлены в те же условия, что «мы предложили Кипру», отмечал ранее замминистра Сазанов.

Идея собрать дополнительный доход с российских инвесторов, имеющих счета в западных юрисдикциях, вполне осуществима, считает партнер компании ФБК Legal Надежда Орлова.

«Речь идет в первую очередь именно о частных инвесторах, использующих тот же Кипр в качестве транзитной зоны для получения прибыли по пониженной или даже нулевой ставке. Но послабление в виде ставок 0% и 5% осталось. Оно — для глобальных инвесторов, не являющихся физическими лицами. Речь идет о банках, страховых компаниях, инвестфондах», — уточняет эксперт.

При этом рост ставки до 15% может негативно повлиять на объем инвестиций в Россию из-за рубежа, отмечают эксперты. «Теперь инвесторы рассматривают альтернативные юрисдикции, Кипр потерял в значительной степени свою привлекательность», — говорит Орлова.

Инвестиции в РФ идут в основном через Кипр, Люксембрг, Мальту, Нидерланды, Багамы и Бермуды. Бенефициары компаний, которые инвестируют оттуда в Россию, неизвестны. Но часть из них точно российские. Они покупают российские госбумаги, евроблигации, выпущенные российским правительством, и зарабатывают на дивидендах. Рост налогов мало кому понравится, и теперь более привлекательными окажутся акции иностранных компаний.