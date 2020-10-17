Члены Парижского клуба (неофициальная организация богатых стран-кредиторов) близки к тому, чтобы отложить требования к Кубе по выплате долга. Такое решение бросает вызов США и президенту страны Дональду Трампу, пишет Bloomberg.

Куба, которая должна была 5,2 миллиарда долларов Парижскому клубу по состоянию на декабрь 2019 года, первоначально обратилась с просьбой о приостановке выплат на два года. США выступали против этого, но для принятия решения не требуется консенсуса всех 22 членов клуба.

Переговоры между Кубой и группой из 14 кредиторов, в которую входят Великобритания, Испания, Япония, Канада и другие, еще продолжаются.

Парижский клуб — организация развитых стран, созданная в 1956 году. Ее основная задача — реструктуризация задолженности развивающихся стран. Россия является постоянном членом клуба.

В марте нынешнего года власти Кубы обратились в ООН с просьбой отменить санкции в отношении страны в период пандемии коронавируса.