Одна из богатейших женщин Африки, дочь экс-президента Анголы Изабель душ Сантуш получила российское гражданство. Об этом пишет «Радио Свобода» со ссылкой на португальские СМИ.

По данным газеты Expresso, адвокат Изабель подал в торговый реестр Мальты уведомление о том, что у ее нее появилось российское гражданство. По мнению экспертов, российский паспорт может помочь душ Сантуш предотвратить экстрадицию в Анголу, где ее подозревают в коррупции.

В 2017 году после ухода Жозе Эдуардо душ Сантуша с поста президента Анголы Изабель была смещена с поста главы государственной нефтяной компании Sonangol и заподозрена в коррупции.

Сейчас Изабель проживает в Объединенных Арабских Эмиратах. Она косвенно подтвердила информацию о получении российского гражданства, прокомментировав сообщение газеты Expresso в Twitter. Там она заявила, что в смене налогового резидентства нет ничего плохого для бизнесмена.

Изабель душ Сантуш родилась в Баку в 1973 году. Ее мать — Татьяна Куканова — бывшая гражданка СССР. В 1979 году родители Изабель развелись, и она жила с матерью в Лондоне, где училась в престижном Кингс-колледже, после окончания которого по специальности инженер-электротехник вернулась в Луанду.

Душ Сантуш — первая женщина-миллиардер в Африке. В 2016 году ее состояние оценивалось в 3 млрд долларов.

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