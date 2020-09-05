Одна из богатейших стран Персидского залива — Кувейт — оказалась на грани банкротства. Беды государства, являющегося крупным экспортером нефти, начались после падения мировых цен на сырье, передает РИА Новости.

Саудиты остались ни с чем после ценовой войны с Россией

Казна, 90% которой составляют доходы от углеводородов, истощена. Денег едва хватает на зарплаты госслужащим. Уже через пару месяцев, предупредили в Минфине, Кувейт не сможет выполнять социальные обязательства.

В завершившемся 1 апреля финансовом году бюджетный дефицит подскочил на 68,6% — до 18,44 млрд долларов. По оценкам Нацбанка Кувейта, это почти 10% ВВП.

Кувейтские финансисты настаивают, что власти должны занять на внутреннем и внешних рынках до 65 миллиардов долларов.

Так уже поступила Саудовская Аравия и другие ближневосточные страны, столкнувшиеся с нехваткой средств в бюджете.

Ранее «Рамблер» сообщал, что эмира Кувейта госпитализировали для проведения обследований.