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В текущем месяце количество сделок на загородном рынке элитной недвижимости в Подмосковье на 12 процентов превысило показатель за весь март 2019 года. Об этом говорится в материале агентства недвижимости Penny Lane Realty, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Даже с учетом того, что март — «сезонный» месяц, специалисты говорят о ярко выраженном интересе у арендаторов. За неделю с 11 по 18 марта эксперты зафиксировали объем заявок, характерный для целого месяца (именно текущего). В качестве причин подобной ситуации в агентстве называют закрытие стран на карантин, падение рубля, а также необходимость самоизолироваться в связи с пандемией коронавируса.

В последний раз подобный бум в сегменте высокобюджетной недвижимости наблюдали в 2014 году. Тогда пик был обусловлен резким скачком курса валют, а число сделок увеличилось на 116 процентов по сравнению с показателями 2013 года. На тот момент поселки с коттеджами под аренду были забронированы еще в начале года. К весне сдавались даже те дома, которые в обычное время не пользовались спросом.

Ранее эксперты назвали направления Подмосковья с самыми дорогими коттеджами на первичном рынке — это Ильинское, Минское и Новорижское шоссе.

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