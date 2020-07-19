Блокада со стороны Киева и боевые действия в Донбассе нанесли тяжелейший удар металлургии региона, заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.

Ранее глава ЛНР заявил о конкурентоспособности угля республики на данном рынке.

«Сегодня промышленность Луганской народной республики переживает сложный период. Боевые действия и блокада со стороны Украины нанесли тяжелейший удар по металлургическому сектору, но благодаря невероятным усилиям, самоотверженности и преданности своему делу тружеников отрасли нам удалось восстановить разрушенные комбинаты и запустить процесс производства», — говорится в поздравлении главы республики с Днем металлурга, опубликованном на его официальном сайте.

Пасечник подчеркнул, что металлургия является одной из «ключевых стратегически важных отраслей народного хозяйства республики», развитие которой является для властей республики приоритетным.

«Уверен, совместными усилиями мы сможем вернуть былую славу и мощь металлургического комплекса Луганщины», — заявил глава республики.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.