со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Александра Щербицкого.

По его словам, в результате инцидента пострадавших или материального ущерба нет, авиабаза функционирует в плановом режиме.

«Одиннадцатого июля около 22.30 российскими средствами противовоздушной обороны были выявлены беспилотные летательные аппараты, приближавшиеся к району расположения российской авиабазы Хмеймим с северо-восточного направления. Огнем российских средств ПВО уничтожено два беспилотных летательных аппарата боевиков в ударном оснащении на удалении пяти километров от авиабазы», – сказал Щербицкий.

Кроме того, боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* обстреляли населенный пункт в Идлибе, добавил контр-адмирал.

За прошедшие сутки обстрелов на территории Идлибской зоны деэскалации со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировали.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Ранее радио Sputnik сообщало, что сирийская армия нанесла удар по нескольким точкам боевиков в провинциях Хама и Идлиб после их нападения на военные позиции правительственных сил.

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