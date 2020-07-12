Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим беспилотниками, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

«Одиннадцатого июля около 22:30 российскими средствами противовоздушной обороны были выявлены беспилотные летательные аппараты, приближавшиеся к району расположения российской авиабазы Хмеймим с северо-восточного направления. Огнем российских средств ПВО уничтожено два беспилотных летательных аппарата боевиков в ударном оснащении на удалении пяти километров от авиабазы», — сказал он.

Щербицкий добавил, что никто не пострадал, материального ущерба нет.

Авиабаза работает в плановом режиме.

Контр-адмирал также рассказал, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* обстреляли населенный пункт в Идлибе.

Кроме того, сирийская авиация провела патрулирование по маршруту: аэродром Квайрес — Метрас — Айн-Иса — Махмудли — аэродром Квайрес.

Щербицкий отметил, что за прошедшие сутки обстрелов на территории Идлибской зоны деэскалации со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировали.

*Террористическая организация, запрещенная в России