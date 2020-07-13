Боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

«Зафиксирован один обстрел населенного пункта Дадих в провинции Идлиб, один обстрел населенного пункта Кабтан-Эль-Джебель в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра»*, — заявил Щербицкий.

Контр-адмирал рассказал, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по нескольким маршрутам в провинциях Алеппо и Дейр-Эз-Зор. Силы армейской авиации провели воздушное патрулирование.

*Террористическая организация, запрещенная в России