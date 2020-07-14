Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* обстреляли населенный пункт в сирийской провинции Латакия, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

«Зафиксирован один обстрел населенного пункта Кара-Джагез в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра»*, — заявил Щербицкий.

Он добавил, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по нескольким маршрутам в провинции Алеппо, Ракка, Хасеке и Дейр-эз-Зор. Также силы армейской авиации провели воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Метрас – Швайхан – Айн-Иса – Мишрака – Бир-Кантари – Бир-Хамид-эль-Али – Квайрес – аэродром Метрас.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.