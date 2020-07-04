Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

«Зафиксирован один обстрел населенного пункта Урум-Эль-убра в провинции Алеппо, один обстрел населенного пункта Хантутин в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра»*, — заявил Щербицкий.

Контр-адмирал рассказал, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по нескольким маршрутам в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор . Силы армейской авиации провели воздушное патрулирование.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.