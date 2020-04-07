СПОРТ

Боец UFC остановил ворвавшегося в его дом грабителя

14:36 07/04/2020

Американский боец ММА Энтони Смит подрался с грабителем, который проник в его дом, передает ESPN.

Смит увидел незнакомца в своем доме в Омахе рано утром. Спортсмену пришлось бороться с ним в течение пяти минут, пока не приехала полиция. Правоохранители арестовали человека по имени Люк Хаберман.

«Меня разбудила жена и сказала, что в доме есть мужчина. Я не знал, было ли у него оружие. Моей целью было защитить свою семью. Жена собрала детей, отвела их в спальню и закрыла дверь», – рассказал Энтони Смит.

По словам бойца, это был один из самых сложных поединков за всю его жизнь. Никто из членов его семьи не пострадал.



