СПОРТ

Боец Серроне уверен в своем превосходстве над Макгрегором

12:59 09/01/2020

Один из сильнейших бойцов американской лиги смешанных единоборств UFC в полусреднем весе Дональд Серроне по прозвищу «Ковбой» уверен в своем превосходстве над ирландцем, экс-чемпионом промоушена в двух весовых категориях Конором Макгрегором, передает MMA Fighting.

У 36-летнего спортсмена спросили, чувствует ли он себя как, боец. «Абсолютно. Я чувствую, что был в окопах и больших боях. Я проходил это много раз. Это мой 51-й бой в ММА. В этом плане я сделал больше, чем кто-либо другой», – ответил Серроне. Добавим, что ранее «Ковбой» заверял, что Макгрегору очень сложно будет в легком весе, но теперь они встретятся на ринге, где сразятся в родном для Дональда полусреднем весе.

Бой пройдет 18 января на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе. Конор Макгрегор и Дональд Серроне проведут пресс-конференцию за три дня до боя. Мероприятие состоится 15 января в концертном зале в Лас-Вегасе. Ранее стало известно, что билеты на бой с Макгрегором и Серроне раскупили за один день продаж.



