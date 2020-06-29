Боец смешанных единоборств, депутат Совета депутатов подмосковного Красногорска Джефф Монсон проголосовал по поправкам в Конституцию России, сообщили Mpravda.com в пресс-службе муниципалитета.

«Депутат Совета депутатов городского округа Красногорск, спортсмен с мировым именем Джеффри Монсон проголосовал по поправкам в главный документ страны. Сделал он это на избирательном участке №1193 в Красногорске, с соблюдением всех мер безопасности», — говорится в сообщении.

Монсон заявил, что исполнил долг гражданина России. «А тем, кто ещё не сделал этого, скажу: всегда активно участвуйте в жизни своей страны», — сказал он.

Монсон получил российское гражданство в мае 2018 года, соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным. Депутатом он стал спустя четыре месяца после получения гражданства.