Американский боец смешанного стиля (MMA) Стипе Миочич победил соотечественника Даниэля Кормье и защитил чемпионский пояс UFC в тяжелом весе.

Поединок возглавил турнир UFC 252, который состоялся в Лас-Вегасе. После пяти раундов судьи единогласным решением признали сильнейшим 37-летнего Миочича — 49:46, 49:46, 48:47.

Соперники провели очный бой в третий раз, ранее каждый одержал по победе. В активе Миочича теперь 20 выигранных поединков, еще в трех он уступил.

The 🐐 at heavyweight. #UFC252 pic.twitter.com/ALwJIJMzQg — UFC (@ufc) August 16, 2020

Кормье потерпел третье поражение в MMA, в его послужном списке осталось 22 победы, один поединок американца признан несостоявшимся. После поражения 41-летний Даниэль решил завершить карьеру.

«Меня не интересуют бои ни за что, кроме титулов, — сказал Кормье. — Я не думаю, что в будущем у меня будет титульный бой. Это был долгий путь, было здорово. Я только что дрался в своем последнем бою за титул».

Кормье начал карьеру в качестве борца вольного стиля, в составе сборной США принимал участие в Олимпийских играх и чемпионатах мира. На Играх-2004 в Афинах он уступил в поединке за третье место в весовой категории до 96 кг, в 2007 году стал бронзовым призером чемпионата мира в Баку. Американец владел двумя поясами чемпиона UFC — в полутяжелом и тяжелом весах.