Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко перед очередным поединком поделился размышлениями о своей работе. Атлет признался, что ему нравится бить людей.

«Сегодня я все утро размышляю над своей работой. Интересная она у меня все-таки работа — бить людей. И она мне нравится», — разоткровенничался Емельяненко в Instagram stories.

Через неделю Александр вылетит в Сочи, где 24 июля в рамках турнира АСА 107 состоится его поединок с другим бойцом MMA Магомедом Исмаиловым.

Изначально бой должен был состояться в Москве 3 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на 24 июля, а недавно стало известно, что поединок состоится в Сочи.

View this post on Instagram Ударная работа по чучелу! #Емельяненко #АЕ #Россия #спорт #самбо #бокс #mma A post shared by Александр Емельяненко (@alexemelyanenko) on Jul 9, 2020 at 9:23am PDT

На счету тяжеловеса Александра Емельяненко 29 побед и семь поражений в MMA. Один поединок с его участием завершился вничью. Исмаилов, известный по выступлениям в средней весовой категории, одержал 15 побед и потерпел два поражения в смешанных единоборствах.