Актриса Наталья Бочкарева прокомментировала решение суда, вынесенное в понедельник, 20 января, по делу о хранении наркотиков.

По ее словам, всё закончилось не совсем так, как ей хотелось бы.

«И пусть всё закончилось не так идеально, как хотелось бы. Ведь штраф для ненавистников — это тоже повод раздуть очередную историю о том, как я якобы откупилась», — написала она на своей странице в Instagram, добавив, что день вынесения приговора был для нее очень тяжелым.

Бочкарева отметила, что всё это время «искренне верила, что рано или поздно правда возьмет верх над той горой несправедливости, гадостей, злобы, бесконечных сплетен, жажды опорочить и утопить».

Актриса также заявила, что люди могут думать всё что угодно, в то время как для нее самой есть «ее личная правда».

Ранее в этот же день Преображенский суд Москвы оштрафовал Бочкареву на 30 тыс. рублей за хранение наркотиков. В ходе заседания она полностью признала вину, раскаялась и попросила прекратить в ее отношении уголовное преследование и назначить судебный штраф.

9 января в пресс-службе суда «Известиям» сообщили о том, что следственные органы решили ограничиться штрафом и прекратить уголовное дело в отношении Бочкаревой.

Бочкареву задержали в конце сентября в Москве, при ней находилось 0,69 г кокаина. Актрисе назначили штраф в 30 тыс. рублей и лишили водительских прав на 1 год 8 месяцев. Позже в СМИ появились сообщения, что Бочкарева якобы намеренно устроила этот скандал ради пиара, однако сама актриса эту версию опровергла, поблагодарив хейтеров, которые, по ее словам, помогают ей держаться в тонусе.