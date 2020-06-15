Компания BMW окончательно прекратила выпуск спортивного гибрида i8, который производился с 2014 года и был доступен на российском рынке. Последний i8 сошел с конвейера завода в Лейпциге, пишет РБК.

За шесть лет компания выпустила в общей сложности почти 20,5 тыс. i8 в кузовах купе и родстер. Таким образом, BMW i8 стал одним из самых массовых гибридных спорткаров. Последние 18 машин получили максимальный набор оборудования и отличаются от других автомобилей повышенным уровнем персонализации.

Напомним, BMW i8 оснащен гибридной силовой установкой, которая включает 1,5-литровый бензиновый двигатель с технологией TwinPower Turbo и электромотор. Суммарная мощность этой установки составляет 374 лошадиные силы. До 100 километров в час BMW i8 разгоняется за 4,4 секунды, а максимальная скорость спорткара принудительно ограничена на отметке в 250 километров в час.

Im BMW Werk Leipzig ist heute nach 20.500 gebauten Fahrzeugen der letzte BMW i8 vom Band gelaufen. Nach rund sechs Jahren Produktion ist das letzte Modell in Portimao Blau für einen Kunden in Deutschland bestimmt. Den BMW i8 Roadster konnt ich selbst einmal fahren. 👍 pic.twitter.com/FiYrNLJgSS — Nicolas La Rocco (@roccetry) June 15, 2020

Описание модели i8 уже удалено с сайта российского представительства BMW. В марте автомобиль можно было заказать по цене от 9,9 млн рублей за купе и от 11,6 млн рублей за родстер.

Напомним, в марте BMW представила прототип седана i4, серийная версия которого должна выйти на рынок в 2021 году и составить конкуренцию электрокару Tesla Model 3. Согласно заявленным характеристикам, новый электрокар BMW получит один электромотор мощностью 530 лошадиных сил, который обеспечит разгон с 0 до 100 километров в час за 4 секунды. Батарея емкостью 80 кВт*ч позволит i4 проезжать без подзарядки до 435 километров.

Интерьер i4 представляет собой смесь интерьеров гибридного BMW i8 и электрического i3. Центральное место в салоне занимает изогнутый экран, левая часть которого отведена под виртуальную панель приборов, а правая — под мультимедийную систему.