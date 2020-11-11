Компания BMW 11 ноября официально представила полностью электрический кроссовер iX, который появится на рынке в скором будущем.

Как сообщается на сайте BMW, модель, отличающаяся минималистичным дизайном, стала первым электрокаром нового поколения в линейке BMW. Кроссовер призван переосмыслить водительский опыт, ощущение внутреннего пространства и отношения между автомобилем и его пассажирами.

Созданный по модульной схеме BMW iX оснащен двумя электромоторами общей мощностью свыше 500 лошадиных сил. Расчетный запас хода электромобиля превышает 600 километров, а новая технология быстрой зарядки мощностью до 200 кВт позволяет зарядить батарею с 10 до 80% менее чем за 40 минут. Коэффициент аэродинамического сопротивления BMW iX составляет 0,25, а до 100 километров в час электромобиль будет разгоняться за 5 секунд.

Фирменная крупная решетка радиатора в BMW iX предназначена не для охлаждения радиатора, а для защиты камер, радаров и прочих датчиков, необходимых для полуавтономного вождения. При этом решетка изготовлена из «самозаживающего» материала: мелкие царапины должны сами собой затягиваться за 24 часа при комнатной температуре, пишет РБК.

В салоне электромобиля установлены 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, а также 14,9-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы. Руль имеет шестиугольную форму, но в BMW уверены, что это не создаст неудобств для водителей. Сообщается также, что электромобиль получит 5G модем и высокопроизводительную систему для обработки данных, что позволит каждому BMW iX обмениваться данными о текущей дорожной ситуации с центральным сервером, который, в свою очередь, будет анализировать информацию и передавать подсказки на другие машины.

Производство BMW iX планируется начать в конце 2021 года. Сроки выхода электрокара на рынок и его примерная стоимость пока не раскрываются.