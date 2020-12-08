Компания BMW с 1 января 2021 года повысит стоимость большинства автомобилей бренда на российском рынке. Как уточнили в представительстве BMW, анонсированное повышение цен не коснется машин, выпущенных в 2020 году, и подтвержденных клиентских заказов.

«BMW Group Россия» удалось ограничиться минимальным повышением, а стоимость шести моделей не изменилась», — подчеркивается в пресс-релизе BMW, который цитирует РБК. В среднем автомобили немецкой марки в будущем году подорожают на 4,5%, а по прежней цене будут продавать только модели 8-Series и их «заряженные» версии.

Меньше всех в модельном ряду BMW с января подорожает кроссовер X1, базовая стоимость которого увеличится на 120 тыс. рублей и составит 2,36 млн рублей. 2-Series Gran Coupe станет дороже на 130 тыс. рублей и получит стартовый ценник в те же 2,36 млн рублей, а седан третьей серии будет стоить от 2,85 млн рублей (+140 тыс. рублей). Купе и кабриолет 4-Series станут дороже на 160 тыс. и 190 тыс. рублей: купить их можно будет по цене 3,43 и 3,96 млн рублей соответственно. Родстер Z4 подорожает до 3,98 млн рублей (+190 тыс. рублей) пишет Motor.ru.

Кроме того, BMW 5-Series подорожает на 180 тыс. рублей и будет стоить от 3,82 млн рублей. Цена BMW 6-Series GT вырастет на 230 тыс. рублей, до 4,76 млн рублей, а премиальный седан 7-Series прибавит в цене 130 тыс. рублей и будет стоить от 6,63 млн рублей (удлиненная версия Long подорожает на 410 тыс. рублей и будет продаваться за 8,66 млн рублей).

Наконец, кроссовер X2 подорожает на 130 тыс. рублей и будет стоить от 2,51 млн рублей, кроссовер X3 прибавит в цене 190 тыс. рублей и будет продаваться за 3,97 млн рублей, а X4 станет дороже на 200 тыс. (эту модель будут продавать по цене от 4,29 млн рублей). Самые дорогие кроссоверы BMW прибавят в цене еще больше: X5 будет стоить от 5,4 млн рублей, а X6 — от 6,35 млн рублей (+250 тыс. и +330 тыс. рублей соответственно). X7 станет дороже на 360 тыс. (7,02 млн рублей), а M-версия X6 прибавит в цене сразу 500 тыс. рублей (кроссовер будет стоить от 10,29 млн рублей).

Отметим, что в этом году BMW уже повышала цены в России на фоне ослабления рубля. С августа по октябрь компания подняла цены на 4-5%. В целом же цены за этот период повысили несколько десятков автопроизводителей, представленных на российском рынке.