С 1 июля дилеры компании BMW в Европе начали продажу машин с обновляемой операционной системой iDrive 7, которая позволяет владельцам автомобилей в базовых версиях оформить платную подписку на заблокированные по умолчанию дополнительные опции.

Список таких опций включает подогрев сидений, адаптивный круиз-контроль, ассистент дальнего света и адаптивную подвеску. При этом владельцам машин доступны варианты подписки и на определенный период, и на постоянной основе пишет журнал «За рулем». Для некоторых функций предусмотрен пробный бесплатный период в течение месяца.

Кроме того, в цифровом обновлении будет доступно последнее поколение помощника BMW Personal Assistant, новая навигационная система, которая предоставляет информацию о ближайших объектах, интересующих водителя и расположение ближайших зарядных станции для подключаемых гибридов марки, пишет Motor.ru. Наконец, на всех машинах BMW, выпущенных после 1 июля появится функция поддержки беспроводного подключения смартфона и возможность использования цифрового ключа BMW. Последняя функция, позволяющая использовать смартфон вместо ключа от машины, была представлена компанией Apple на презентации iOS 14.

Напомним, в начале июня сообщалось, что автомобили BMW возглавили рейтинг самых популярных в Москве машин премиум-класса, купленных с января по апрель. Первые четыре строчки рейтинга заняли автомобили BMW X5 (676 автомобилей), BMW 5-Series (620 автомобилей), BMW X3 и BMW X7 (по 596 штук). Топ-5 замкнул Lexus RX (528 машин). В десятку также вошли пять моделей Mercedes-Benz: E-Class (498 штук), GLC (442 штуки), GLS (420 штук), C-Class (407 штук) и GLE (393 штуки).