Германский автопроизводитель BMW объявил о намерении сократить 6 тыс. сотрудников для преодоления последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Помимо этого, BMW приостановит сотрудничество с Mercedes-Benz (входит в концерн Daimler) в рамках совместного предприятия для разработок в сфере технологий для беспилотных машин, передает «Интерфакс».

Как отмечает журнал «За рулем», в руководстве обеих компаний сочли, что сейчас не время для альянса в сфере беспилотников. Среди названных причин заморозки проекта упоминаются высокие расходы на общую технологическую основу, а также текущее положение компаний и мировой экономики в целом. Эксперты ожидают, что из-за кризиса бюджеты на разработку систем автоматизированного вождения будут значительно сокращены и в других компаниях.

Что же касается сокращений персонала BMW, то руководство намерено уволить часть сотрудников, а некоторым будет предложена возможность более раннего выхода на пенсию. Кроме того, компания не будет продлевать временные контракты или заполнять открытые вакансии. В общей сложности в BMW по всему миру сейчас работает около 126 тыс. человек. Практически все запланированные сокращения придутся на персонал компании в Германии.

Напомним, в мае 2020 года в странах Европы зарегистрировали 623,8 тыс. новых автомобилей, на 56,8% меньше, чем в мае 2019 года (1,44 млн новых машин). Об этом говорится в отчете Ассоциации европейских автопроизводителей (ACEA). По итогам первых пяти месяцев этого года количество регистраций новых машин упало на 42,8% и составило 3,97 млн штук.

Сильнее всего продажи машин упали в Великобритании (-89%), Хорватии (-76,2%), Португалии (-74,7%), Исландии (-74,4%) и Испании (-72,7%). Меньше всего упали продажи автомобилей на Кипре, в Бельгии, Австрии, Словении и Норвегии — в этих странах рынок сократился на 29,4%-39%.

Больше всего автомобилей в мае удалось реализовать группе Volkswagen (155,8 тыс. машин, -56,7%). За ней следуют концерн PSA (95,4 тыс. машин, -59,7%), Renault (71,4 тыс. машин, -53,7%), Hyundai (42,5 тыс. машин, -54,3%), BMW (39,6 тыс. машин, -57%) и Daimler (39 тыс. машин, -55,2%).